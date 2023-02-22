Суд Петербурга признал мостостроительную компанию «Пилон» банкротом

Решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области мостостроительная компания «Пилон» была признана банкротом, а процедура наблюдения – прекращена.

Следует отметить, что дело в отношении мостостроителей возбудили еще в 2019 году. Претензии предъявили сотрудники Федеральной налоговой службы. Тем не менее, в 2020 году в пилоне сменился владелец. Им стал Нодар Асоев.

Позже, в 2021 году суд утвердил мировое соглашение между «Пилоном» и его кредиторами. Основной долг превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщает АБН.

В отношении фирмы, признанной банкротом, на протяжении полугода открыто конкурсное производство. В марте должны определить конкурсного управляющего.

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