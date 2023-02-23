С конца зимних Олимпийских игр в Сочи прошло 9 лет

Сегодняшний день, 23 февраля, примечателен не только отмечанием всероссийского праздника – Дня защитника Отечества – но и тем, что сегодня прошло ровно 9 лет с окончания зимних Олимпийских игр 2014.

Тогда зимняя Олимпиада проходила на территории Сочи в период с 7 по 23 февраля. Это были вторые игры, проводимые на территории Российской Федерации, до этого они были организованы в Москве в 1980 году.

Игры в Сочи идут двадцать вторыми (XXII) зимними по счету. Что интересно, летние игры в столице также шли под этим номером. Сравнивая со спортивными мероприятиями 2010 года, проходившими в Ванкувере, общее число соревнований выросло на 12.

Всего было разыграно 98 комплектов медалей. Результат России был: 11 – золото, 10 – серебро и 9 – бронза. Это позволило ей занять первое место на пьедестале.

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