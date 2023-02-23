Реставрация Исаакиевского собора обойдется в 250 млн рублей

На работы по реставрации Исаакиевского собора в 2023 году намерены потратить 250 миллионов рублей. Об этом рассказал директор музея-памятника Юрий Мудров.

«В этом году мы запланировали 250 миллионов на реставрацию. На реставрацию мы денег не жалеем. Постоянно проводятся исследовательские работы. Все, что нужно, мы делаем», – прокомментировал он.

В прошлом году реставрация Исаакиевского собора стоила 150 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на высказывания Юрия Мудрова.

По словам технического директора компании «Возрождение Петербурга» Петра Щедрина в настоящий момент в музее-памятнике ведутся работы по реставрации живописи:

«В интерьере собора начаты работы по реставрации монументальной живописи северо-восточного придела… Работа сложная, ведется на разных уровнях лесов…», – рассказал он, отметив, что также ведется расчистка лепных поверхностей и другие реставрационные мероприятия.

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