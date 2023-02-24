Да кому нужна ваша корочка? Без диплома стало проще трудоустроиться

Время идет, тенденции меняются во многих направлениях и работа — не исключение. Всегда было немало тех, кто утверждает, что диплом уже мало что значит, и можно трудоустроиться и без него. В чем-то эти люди правы, по крайней мере по мнению некоторых экспертов.

Ирина Святицкая, руководитель молодёжного направления hh.ru также считает, что сейчас в приоритете реальные навыки, а не документы об образовании.