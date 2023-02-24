Пробки в городе доводят петербуржцев до уголовки

Что только не сделаешь, когда который час стоишь в пробках… Так вот, сотрудники Госавтоинспекции задержали в Петербурге лихача, объезжавшего пробку по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 22 февраля сотрудникам правоохранительных органов попалось в интернете видео, на котором водитель автомобиля «Ниссан Альмера» объезжает дорожный затор по тротуару, создавая угрозу безопасности пешеходов.

По записи смогли установить место происшествия и, собственно, личность нарушителя. В этот же день мужчину задержали для разбирательств, а его авто отправили на спецстоянку.

Все, что сказал мужчина в свое оправдание: не хотел стоять в пробке В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

На этом проблемы с законом у лихача не закончились. В ходе внимательного осмотра «Ниссана» полицейские выявили признаки возможного изменения номерных агрегатов автомобиля. В связи с чем иномарка направлена на экспертизу. В случае подтверждения подозрений полиции будет возбуждено уголовное дело.