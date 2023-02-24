Сдают назад:Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян

Ох уж эти санкции, мешают кому угодно, кроме самой России. В этот раз Венгрия пытается настаивать на том, чтобы снять санкции ЕС с девяти россиян-бизнесменов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Всего девять человек. Мы предложили снять санкции с них», — сказал Сийярто.
Правда, он отметил, что это не члены российского правительства, а представители бизнес-сообщества.
По его словам, речь идет только о деловых людях, о которых Будапешт получил информацию из некоторых стран Центральной Азии, тюркских государств. Согласно полученным данным, эти люди «осуществляют очень важные инвестиции в этих странах, они очень ответственные граждане бизнес-сообщества.
Он обратил внимание, что эти страны попросту не понимают, почему не могут сотрудничать с этими людьми. В Венгрии считают справедливым исключить из санкционного списка этих людей, если реального юридического основания для их оставления там нет.
политика


 

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