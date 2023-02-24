В Санкт-Петербурге у каждого второго отца-медалиста ребенок оканчивает школу с медалью

У детей, чьи отцы когда-то окончили школу с золотой или серебряной медалью, есть неплохие шансы на такой же высокий результат: о том, что их ребенок имеет медаль «За особые успехи в учении». Об этом сообщили 52% пап-медалистов.

У 48% отцов, которые учились в основном на «отлично», дети оканчивают школу с тем же результатом.

У матерей, закончивших школу с медалью, дети тоже нередко вырастают медалистами: о таком результате сообщили 44% женщин. 4 из 10 петербурженок, которые учились в основном на пятерки, сумели воспитать отличников и из своих детей.

Ранее сообщалось, что «Газпромнефть» увеличила число АЗС на 60 станций в 2022 году. Всего под брендом компании в 49 регионах России работают 1476 заправочных станций.