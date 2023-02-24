Петербург меняет кавказские рестораны на модные гастробары

За первый месяц 2023 года в Санкт-Петербурге открылось около 40 новых заведений общепита. Об этом сообщает пресс-служба коммерческой недвижимости компании KNRU.

По словам руководителя департамента коммерческой недвижимости компании Полины Фиофиловой, январь оказался достаточно активным месяцем, несмотря на то, что обычно первый месяц года период определённого затишья.

«Петербург настолько сильно насыщен концепциями различными и его трудно чем-то удивить. Сейчас рестораны соревнуются по именам шеф-поваров, по подходам в работе и несмотря на то, что многие повара уехали за границу новые заведения продолжают открываться. Многие компании ищут помещения под такие объекты», — сказала она.

При этом она обратила внимание, что чаще интерес вызывают готовые объекты, так как стоимость оборудования и стройки значительно выросла, а конкуренция за помещения значительно снизилась.