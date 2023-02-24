Оксана Самойлова подарила своим детям машину за 14 миллионов

На днях жена Джигана Оксана Самойлова поделилась со своими подписчиками новостью — она разрешила своим детям запустить блог на YouTube. Об этом дети просили ее очень давно. Что ж, кажется, контент у детишек уже есть — не каждый день получаешь в подарок машину за 14 миллионов.

Это китайская модель от Hongqi класса люкс. Ее нередко сравнивают с Rolls-Royce, называя ее аналогом. «Самый дорогой и большой в их жизни подарок», — говорит Самойлова.

Дети Оксаны, можно сказать, пищали от восторга, увидев новое авто. Отметим, что самому старшему ребенку семьи — Ариэле — 11 лет, а самому младшему — Давиду — три года.

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