Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге объяснил свой мотив

Сегодня, 24 февраля, 52-летний мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа у станции «Гостиный двор». В ходе допроса он рассказал, зачем это сделал.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», при мужчине были два обреза и автомат, к месту происшествия он доехал на такси.

«Я все с собой принес. Там где я прописан и жил – там ничего не лежит уже», – отметил задержанный.

Он также рассказал, что ранее работал дальнобойщиком. Объяснить, зачем стрелял в сотрудника Росгвардии, мужчина не смог.

«Я доказывать ничего не собирался. Я собирался стрелять по КУНГам. И кинуть туда котейль, чтобы загорелся КУНГ», – рассказал он сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что утром 24 февраля 2023 года в центре Санкт-Петербурга вблизи входа в метро на станцию «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.