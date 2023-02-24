Не так уж все и плохо? Промышленники подвели итоги 2022 года

Спустя время можно трезво оценить итоги в различных направлениях, не является исключением и сфера промышленности. Ей, как и многим, пришлось глобально перестраиваться в 2022 году. Как минимум, дело было в проблемах импортозамещения и логистических цепочках. Тем не менее представители отрасли смогли выкрутиться.

Со слов директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, 2022 год был не таким уж плохим, как многим кажется. Хотя нельзя не признать, что были большие сложности с поставкой различных компонентов. По его мнению, повезло тем регионам, которые самостоятельно производили хотя бы то же оборудование.

Кроме этого, он рассказал, что в прошлом году хорошо было нефтяникам и газовикам, потому что у тех были экспортные продажи по хорошим ценам. Соответственно, они смогли подзаработать и вложиться в то самое необходимое — в оборудование. Так что кто-то, а представители этого сектора были загружены по полной.

Однако Теплов обратил внимание, что в течение года резко снизился потребительской спрос, а от этого пострадали предприятия, которые работали на какую-то обширную аудиторию. Сейчас же постепенно спрос восстанавливается и так и будет, но при условии, что никаких неординарных новостей не возникнет в информационном поле.