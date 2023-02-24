Расплатился за долги: в Луге братья подожгли чужое авто

Полиция Лужского района задержала поджигателей автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что поздно вечером 22 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на Смоленской улице в Луге горит автомобиль. На месте обнаружен «Крайслер Неон» с выгоревшим подкапотным пространством.

Как выяснилось, владельцу автомобиля угрожали повредить автомобиль из-за его долгов. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, ранее судимых братьев. Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.