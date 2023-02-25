Туристы Египта уже могут посетить самый дорогой музей мира

Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum, GEM) — крупнейший археологический музей и самый дорогой музейный комплекс в мире (в его создание вложено более 1 млрд долларов) начал проводить экскурсии в тестовом режиме. Они стартовали с 22 февраля. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Ранее такой формат был доступен только группам местных школьников и студентов. Теперь же музей открыт для проведения «ограниченных экскурсий с гидом для проверки готовности объекта». В рамках «усеченной» экскурсии туристы смогут побывать в Большом зале, где стоит колоссальная статуя Рамзеса II, в конференц-центре, торговой зоне, в которой расположено несколько сувенирных киосков, кафе и ресторанов, а также прогуляться по прилегающей к музею территории.

Другие помещения и экспозиции пока закрыты, до официального открытия музея.