В Выборгском районе мужчина напал на охранника медучреждения

Сотрудники полиции Выборгского района задержали мужчину, напавшего на охранника поликлиники. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Поясняется, что 13 февраля в полицию поступило сообщение от охранника поликлиники в поселке Парголово о скандале с неизвестным мужчиной, который нанес ему телесные повреждения.

Спустя 10 дней потерпевшему потребовалась медпомощь, в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Позднее, 23 февраля, в поселке Парголово на улице Ломоносова задержан подозреваемый, мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).