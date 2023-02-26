На ЗСД пьяный водитель не справился с управлением и въехал в снегоуборщик

Сегодня днем, 26 февраля, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) автомобилист, находившийся за рулем Renault Duster, не справился с управлением и столкнулся с уборочной техникой. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«[…] 16:23 на 19 км ЗСД водитель, 1975 года рождения, управляя автомобилем «Renault Duster», не справился с управлением и совершил столкновение с уборочной техникой», – уточнили в сообщении.

Также отмечается, что в результате аварии несовершеннолетняя пассажирка легковушки, 2014 года рождения, получила травмы. Последующая экспертиза показала, что правоохранитель находился за рулем пьяным.

В настоящий момент идет проверка, детали произошедшего устанавливаются.

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