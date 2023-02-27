Детский омбудсмен рассказала о необходимости введения сертификатов для новорожденных

В Государственную Думу Российской Федерации планируют внести законопроект о сертификате для новорожденных. Такая мера, будучи принятой на федеральном уровне, позволит обеспечить поддержкой семьи с детьми во всех регионах, считает уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

«Конечно, чем больше мер поддержки принимают для семей с детьми, тем лучше. Всегда с рождением ребенка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребенок», – подчеркнула омбудсмен в беседе с телеканалом 360.

Она также обратила внимание на тот факт, что предлагаемая мера поддержки является федеральной. Это является крайне значимым моментом, поскольку в нынешних реалиях семьи с детьми получают разную помощь в зависимости от региона.

«Именно по этой же причине мы добиваемся принятия федерального закона о статусе многодетной семьи. Потому что многодетным в зависимости от региона предоставляются разные меры поддержки», – объяснила свою позицию Ирина Волынец.

ирина волынец поддержка семей сертификаты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Детский омбудсмен рассказала о необходимости введения сертификатов для ...
Ветер возвращается: в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге
В Петербурге мошенник обманул гражданина Китая на 7,5 млн рублей
«Транснефть» объяснила, почему поставки в Польшу прекратились
В Петербурге осужден лже-заводчик породистых щенков
Стали известны подробности потасовки подростков в ТРЦ «Галерея»
90-летнего Киркорова выписали из больницы
Основательница петербургского театра утонула в море в Грузии