Детский омбудсмен рассказала о необходимости введения сертификатов для новорожденных

В Государственную Думу Российской Федерации планируют внести законопроект о сертификате для новорожденных. Такая мера, будучи принятой на федеральном уровне, позволит обеспечить поддержкой семьи с детьми во всех регионах, считает уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

«Конечно, чем больше мер поддержки принимают для семей с детьми, тем лучше. Всегда с рождением ребенка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребенок», – подчеркнула омбудсмен в беседе с телеканалом 360.

Она также обратила внимание на тот факт, что предлагаемая мера поддержки является федеральной. Это является крайне значимым моментом, поскольку в нынешних реалиях семьи с детьми получают разную помощь в зависимости от региона.