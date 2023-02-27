Петербуржца задержали за поджог авто полиции и Росгвардии

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу горожанина Алексея Баранова, ответственного за поджог автомобилей, принадлежавших полиции и вневедомственной охране. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Баранову стражу по 19 апреля 2023 года», – сообщили в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что, по версии следствия, 18 января Баранов повредил стеклопакет в окне здания вневедомственной охраны, расположенное на Заневском проспекте, сделав в нем отверстие и влив туда неустановленную горючую жидкость. Попытка поджога оказалась неудачной, и злоумышленник скрылся, нанеся ущерб на сумму свыше 57 тысяч рублей.

В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей и еще одного покушения на поджог. Во всех случаях речь идет о машинах, принадлежавших ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Задержание провели 25 февраля.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге мошенник обманул гражданина Китая на 7,5 миллионов рублей.