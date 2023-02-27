В Петербурге мошенник обманул гражданина Китая на 7,5 млн рублей

Петербуржец сбыл гражданину Китая подарочные сертификаты магазина «Рив Гош» на сумму в 7,5 миллиона рублей. Мошенник заведомо знал, что этих средств на указанных сертификатах нет, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно опубликованным данным, 3 ноября 2020 года мошенник из корыстных побуждений, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшим, сбыл ему не имеющие ценности подарочные сертификаты магазина «РИВ ГОШ» ООО «Арома Люкс» на общую сумму 7 570 000 рублей.

Впоследствии злоумышленник признал свою вину и рассказал, что его давний знакомый предложил ему заработать денег путем продажи сертификатов магазина «Рив Гош» гражданам Китая. Впоследствии осужденный неоднократно осуществлял операции по купле-продаже сертификатом с одним и тем же партнером-иностранцем, пока не вошел к нему в доверие с целью совершения вышеописанной аферы.

Задержание состоялось 9 ноября 2020 года. Сегодня, 27 февраля 2023 года, стало известно о том, что суд приговорил мошенника к лишению свободы сроком на 3 года, а также взыскал в пользу обманутого гражданина Китая 7 530 000 рублей.

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