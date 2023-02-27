В Петербурге осужден лже-заводчик породистых щенков

В Санкт-Петербурге лже-заводчик дорогостоящих щенков дождался оплаты от клиентки, но детеныша так и не прислал. Теперь ему придется провести больше года в колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

«С октября по ноябрь 2022 года мужчина, выдавая себя за заводчика щенков, разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже породистых питомцев кане-корсо», – уточнили в официальном telegram-канале ведомства.

Как сообщается, к дельцу обратилась петербурженка. Обсудим с ней условия сделки, Керимов получил отправленные обманутой покупательницей 20 тысяч рублей, но щенка так и не прислал. На связь он более не выходил.

Суд признал лже-заводчика виновным и назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге злоумышленники похитили мужчину из-за долга в 10 тысяч рублей.


 

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