В Петербурге злоумышленники похитили мужчину из-за долга в 10 тыс. рублей

В ночь на воскресенье, 26 февраля, в двое злоумышленников избили мужчину, после чего насильно посадили его в багажник машины, требуя от его сестры вернуть его долг в размере 10 тысяч рублей. Обоих подозреваемых задержали той же ночью.

«26 февраля 2023 года в 02:45 в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что у дома 8 корпус 1 по Дачному проспекту его знакомому угрожают посторонние люди», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице.

По информации ведомства, около 02:30 по указанному адресу двое злоумышленников избили мужчину и насильно посадили его в багажное отделение автомобиля Infiniti QX56. Так похитители планировали получить у него сестры 10 тысяч рублей, которые он якобы задолжал.

Эти деньги женщина передала неизвестным около 03:10 у дома 22 по улице Десантников, после чего потерпевшего отпустили. В тот же день в 05:50 у дома на Ленинском проспекте остановили машину преступников. По подозрению в совершенном преступлении задержан 37-летний житель города Череповца, находившийся за рулем. Часом позже у дома по Трамвайному проспекту сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Главка задержали 31-летний ранее судимый мужчина.

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