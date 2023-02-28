Золотые алименты: петербуржец расплатился по долгам настоящим золотом

Новости про то, что горе-отец не выплачивает алименты на своего ребенка — совсем не новость. Но 3-летняя петербурженка получила положенное ей в не совсем привычном формате. Один грамм золота пришлось взыскивать принудительно, так как должник очень не хотел расставаться со своим богатством из-за ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 37-летний мужчина уволился из айти-компании, соответственно, удерживать от его дохода было нечего. На прием к судебному приставу он не являлся. Тогда мужчину приговорили к наказанию в виде 20 часов обязательных работ. Кроме этого, судебный пристав произвел расчет задолженности, которая составила 51 тысячу рублей.

Деньги удержали с разных банковских счетов должника. Как оказалось, на одном из счетов петербуржец хранил 1 грамм золота, который в результате конвертации, также был списан в счет погашения задолженности перед несовершеннолетним ребенком. Неплательщик был очень расстроен потерей золотого актива, на тот момент оцененного примерно в 4,5 тысячи рублей, атаковав сотрудника жалобами.

В настоящий момент задолженность по алиментам полностью погашена, петербуржец уже внес очередной платеж по алиментам за следующий месяц.