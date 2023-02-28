В Петербурге мужчину задержали по подозрению в убийстве жены

Полиция Калининского района возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 27 февраля 2023 в 08:17 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в квартире дома 69 по проспекту Просвещения мужчина убил свою жену.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины со следами удушения на шее. Также был обнаружен её муж с резаными ранами предплечий и резаной раной шеи.

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.