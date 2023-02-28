В Петербурге сосульки бьют детей: удар произошел на Железноводской улице

Большая проблема Петербурга — не только неубранные дороги, но и нерасчищенные крыши домов. Который день это приводит к серьезным последствиям, однако власти продолжают игнорировать проблему. В этот раз пострадал ребенок на Железноводской улице.

Как пишет «Табло СМИ«, Удар оказался смягчен шапкой и капюшоном, но ссадина и ушиб мягких тканей у ребенка остались. Совсем недавно аналогичная ситуация произошла на проспекте Науки. Там сосулька упала с крыши дома на голову 20-летней девушки. Она получила более серьезные травмы — у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб теменной области.

Также в январе досталось и школьнице на 4-й линии Васильевского острова. К счастью, удар пришелся не по голове — у 16-летней школьницы обнаружили ушиб левого плечевого сустава.