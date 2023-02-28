Внимание к женщинам вовсю дорожает

До 8 марта осталось совсем немного, самое время заниматься подготовкой к празднику, искать подарки. Предприниматели тоже реагируют на дату — до самого женского дня еще неделя, а цены уже поползли вверх.

Как пишет nwpress, цены на цветы в Петербурге уже возросли примерно на четверть, и дальше понижения точно не ожидается. Также заметно растут цены на парфюм, конфеты и шоколад. Не обходится без повышения цен и в случае с вином, фруктами и ягодами. Но пока еще 28 февраля, и цены на игристое вино поднялись только совсем незначительно.

Однако стоит понимать, что чем ближе к делу, тем выше цены. Поэтому самое время позаботиться о таких подарках.