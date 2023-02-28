Грипп и ковид решили отстать от россиян

Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ начинает снижаться. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Российской Федерации в своих социальных сетях.

Только за прошедшую неделю на территории России зарегистрировано на 11,6% меньше случаев заболевания COVID-19, чем на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия будут продолжены.

Ранее сообщалось, что по данным на 24 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 2053 человека. Это на 161,2% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 14 365 человек. Однако это на 55,3% больше, чем 27 февраля. За минувшие сутки выявлено 9 753 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 35 летальных исходов.