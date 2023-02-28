ЧВК «Рёдан»: надолго ли?

По мнению директора Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ» Павла Горюнова, новая субкультура ЧВК «Рёдан» вряд ли надолго задержится.

Как он рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, у подростков не проснулся интерес к субкультурам. По крайней мере, этот интерес ни коим образом не демонстрируется активно, обращает внимание он. С его слов, чаще на их деятельность обращают внимание СМИ, эксперты и специалисты, а вот молодежь продолжает жить, как и жила раньше.

Феномен появления такого движения, по его мнению, связан с конфликтом представителей данного движения в Москве, записанным на видео, которое было выложено в социальные сети. В ответ на это последовала реакция.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 февраля, в telegram-каналах и СМИ начала появляться информация о массовой потасовке между подростками, произошедшей в столичном торговом центре «Авиапарк».

Наибольшее внимание незнакомой с ситуацией аудитории привлекли молодые люди с длинными черными волосами, в клетчатых штанах и верхней одежде с изображениями пауков – именно эти внешние черты объединяют так называемых «редановцев»