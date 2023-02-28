На Малой Балканской из-за пожара пострадала женщина

Сегодня, 28 февраля, в Петербурге произошел очередной пожар. Так, в МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о возгорании в доме №52 на Малой Балканской.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», о пожаре стало известно в 17:04.

«В 6-комнатной коммунальной квартире обгорела обстановка комнаты и балкона на площади 18 кв. метров. На вышележащем этаже обгорел балкон на площади 3 кв. метра», – рассказали в МЧС.

Как итог, на пожаре пострадала женщина. Ее госпитализировали. Пламя удалось потушить лишь в 18:11. На месте работали 20 пожарных и четыре спецмашины