Весеннее апчхи: как бороться с аллергией

Уже завтра страну посетит весна, все бы ничего, но вот аллергики вряд ли довольны. Проект минздрава «Так здорово» рассказывает, что делать.
Итак, что касается признаков аллергии: • насморк;
• першение в горле;
• покраснение глаз;
• слезотечение, зуд;
• затрудненное дыхание.
Как облегчить симптомы?
В первую очередь следует свести к минимуму контакт с аллергенами:
• ограничить время пребывания на открытом воздухе;
• избегать выездов на природу;
• держать окна закрытыми;
• установить дома системы очистки и фильтрации воздуха;
• проводить ежедневную влажную уборку;
• по возвращении с улицы принимать душ, мыть голову и переодеваться;
• не употреблять в пищу продукты, вызывающие аллергию (свежие фрукты, орехи, специи, мёд).
Отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе можно при помощи мобильных приложений и интернет-ресурсов. Так вы не потеряете драгоценное время, которое можно провести на улице.
При подозрении на аллергию обратитесь к врачу-аллергологу для диагностики и терапии.