Весеннее апчхи: как бороться с аллергией

Уже завтра страну посетит весна, все бы ничего, но вот аллергики вряд ли довольны. Проект минздрава «Так здорово» рассказывает, что делать.

Итак, что касается признаков аллергии: • насморк;

• першение в горле;

• покраснение глаз;

• слезотечение, зуд;

• затрудненное дыхание.

Как облегчить симптомы?

В первую очередь следует свести к минимуму контакт с аллергенами:

• ограничить время пребывания на открытом воздухе;

• избегать выездов на природу;

• держать окна закрытыми;

• установить дома системы очистки и фильтрации воздуха;

• проводить ежедневную влажную уборку;

• по возвращении с улицы принимать душ, мыть голову и переодеваться;

• не употреблять в пищу продукты, вызывающие аллергию (свежие фрукты, орехи, специи, мёд).

Отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе можно при помощи мобильных приложений и интернет-ресурсов. Так вы не потеряете драгоценное время, которое можно провести на улице.

При подозрении на аллергию обратитесь к врачу-аллергологу для диагностики и терапии.