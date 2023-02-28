Россияне смогут чаще летать в Индию

Российские авиакомпании смогут чаще летать в Индию. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России.

Российские и индийские авиавласти договорились об увеличении количества рейсов между странами.

Так, количество рейсов увеличено с разрешенных 52 до 64 рейсов в неделю.

Частоты распределились так: Дели — 17 рейсов в неделю, Мумбаи — 18 рейсов в неделю. И 29 рейсов в неделю — Гоа, Амритсар, Ахмедабад и Калькутта.

Кроме того теперь российские авиакомпании смогут выполнять полеты в Индию из любого пункта России в рамках установленных частот.

Сейчас в Индию из России летает «Аэрофлот» и AZUR air. Нацперевозчик выполняет рейсы в Гоа и в Дели, а AZUR air — в Гоа.