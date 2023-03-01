Никаких взаймы: петербуржцы рассказали о своем отношении к деньгам в долг

Если не к каждому, то ко многим хоть раз обращались с просьбой дать денег в долг. Как оказалось, среди петербуржцев немало тех, кто против такой помощи. Об этом узнал портал SuperJob по итогам опроса.

Так, примерно 12% петербуржцев, чтобы одолжить денег, обращаются к родственникам. Еще 8% берут взаймы у друзей, а 2% берут в долг у коллег, 1% — у работодателя. Примерно 23% петербуржцев и вовсе отчаянные, поэтому берут кредит в банке. Однако 54% респондентов не берут взаймы.

Взаймы петербуржцев чаще всего дают родственникам (21%), чуть реже — друзьям (20%). Коллегам по работе одалживают деньги 7% респондентов. Не дают денег в долг 43% опрошенных.

Респонденты моложе 34 лет чаще берут в долг у родственников (16%), а дают взаймы чаще друзьям (31%). Петербуржцы старше 45-ти чаще обращаются за кредитами в финансовые организации (24%), а одалживают деньги чаще родне (26%). Мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины (11 и 5% соответственно).