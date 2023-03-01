Лучше поздно, чем никогда: в Петербурге задержали стрелявшего в посетителей кафе год назад

Сотрудники Главка задержали хулигана, стрелявшего в посетителей кафе около года назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, 5 апреля прошлого года в полицию Выборгского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма. В больнице рассказали, что 4 апреля с огнестрельным ранением обеих ног самостоятельно обратился мужчина.

Мужчина рассказал, что 4 апреля в помещении кафе малознакомый по имени Алексей избил его руками и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Затем 5 апреля 2022 года в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним обратился мужчина, 1976 года рождения, с огнестрельным ранением правого бедра.

В тот же день мужчина обратился с заявлением о том, что просит привлечь к ответственности неизвестного мужчину по имени Алексей, который 4 апреля, находясь в помещении вышеуказанного кафе, выстрелил в правую ногу заявителя.

Только 27 февраля 2023 года сотрудниками регионального Главка по подозрению в совершении данного преступления задержан подозреваемый неработающий гражданин.