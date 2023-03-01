В России госпитализировано с ковидом почти 2 тысячи человек

По данным на 1 марта, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1950 человек. Это на 5% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 16 557 человек. Однако это на 15,3% больше, чем 27 февраля. За минувшие сутки выявлено 13 438 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 37 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Главка задержали хулигана, стрелявшего в посетителей кафе около года назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, 5 апреля прошлого года в полицию Выборгского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма. В больнице рассказали, что 4 апреля с огнестрельным ранением обеих ног самостоятельно обратился мужчина.

Мужчина рассказал, что 4 апреля в помещении кафе малознакомый по имени Алексей избил его руками и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.