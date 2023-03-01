Мурчим и подмечаем: какие приметы есть про котиков?

Сегодня, 1 марта, в России отмечается День кошек. Самое время обнять своих четверолапых и поздравить их, все-таки, сегодня их праздник. Что ж, пора помурчать и вспомнить приметы, которые сулят наши пушистые друзья.

Погода

Кошка крепко спит или брюхом кверху — к теплу и жаре. — Спит мордочкой под брюхо — к непогоде или холоду. — Свертывается клубком — к морозу. — В печурку садится — к стуже на дворе. — Распускает хвост — к метели. Лижет хвост — к метели. — Лижет хвост, прячет голову — к ненастью и дождю. — Лижет лапу и приглаживает шерсть на голове — будет хорошая погода. — Вылизывает шкуру — к ненастью.

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