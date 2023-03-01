Россиянам рассказали, как вернуть плату за вывоз отходов за время отпуска

С 1 марта жители многоквартирных домов смогут запрашивать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), если долго отсутствовали дома. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе, передает телеканал 360.

Со слов гендиректора организации Дениса Буцаева, начиная с марта жители России могут делать перерасчеты за услугу по вывозу ТКО в случае своего долгого отсутствия дома.

«Раньше такая возможность существовала только для тех, у кого тариф формировался по числу человек, прописанных в жилом помещении. В правила добавили формулу перерасчета и для тех, у кого плату определяют исходя из общей площади. Чтобы сделать перерасчет, нужно подать заявление в УК и предоставить документы, которые подтверждают ваше отсутствие — например, туристическую путевку или билеты», — прокомментировал он.

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