Россиянам рассказали, как вернуть плату за вывоз отходов за время отпуска

Со слов гендиректора организации Дениса Буцаева, начиная с марта жители России могут делать перерасчеты за услугу по вывозу ТКО в случае своего долгого отсутствия дома.

«Раньше такая возможность существовала только для тех, у кого тариф формировался по числу человек, прописанных в жилом помещении. В правила добавили формулу перерасчета и для тех, у кого плату определяют исходя из общей площади. Чтобы сделать перерасчет, нужно подать заявление в УК и предоставить документы, которые подтверждают ваше отсутствие — например, туристическую путевку или билеты», — прокомментировал он.