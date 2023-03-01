В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге военкомата

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, в отношении 16-летнего несовершеннолетнего завели уголовное дело из-за попытки поджечь военный комиссариат в Кировском районе.

Как полагает следствие, 28 февраля молодой человек приехал в Кировск к местному военкомату. Там он начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата. Правда, возгорания так и не произошло. После юноша убежал на автобусную остановку, однако там его задержали правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

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