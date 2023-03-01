Примерно 40% мужского термобелья сделано не качественно

По данным испытаний, у 40% мужского термобелья (футболка + кальсоны) выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу. Об этом сообщает Роскачество.

Так, у многих изделий гигроскопичность оказалась менее 1% — необходимо не менее 6 %. Но в сертификате об этом не пишется, а указывается только в протоколах испытаний термобелья, которые предоставляются в орган сертификации.

В связи с этим назревает вопрос: если гигроскопичность заявлена достоверно (менее 1 %), то возникает вопрос — каким образом получен сертификат. Если недостоверно (более 6 %) — можно говорить об ошибке лаборатории, проводившей испытания. По мнению Роскачества, проблема кроется не в ошибках лабораторий, так как проблема носит массовый характер.