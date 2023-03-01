Инвестируем в Петербург: в 2022 году вложено свыше 100 миллиардов

Как рассказали в пресс-службе консалтинговой компании NF Group, в 2022 году объем инвестиций в недвижимость Петербурга составил 104,9 миллиарда рублей. Это на 40% меньше, чем годом ранее.

Интересно, что в площадки под девелопмент вложено около 59,6 миллиарда рублей. Еще 45,3 миллиарда рублей вложили в уже готовые объекты. Вкладывались инвесторы и в местную гостиничную недвижимость. Если быть точнее, то в последнюю категорию инвестировали 7,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с молотка продадут участок Завода им. М. И. Калинина, который расположен на острове Декабристов. Если быть точнее, то речь идет об участке на Уральской улице, 4В. Объект решили выставить на продажу как непрофильный актив.