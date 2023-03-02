«Этот день настал» – приложения Тинькофф и других банков пропали из App Store

Весь перечень приложений, относящихся к банку «Тинькофф» пропали из магазина App Store. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Этот день все же настал – приложения Тинькофф удалили из App Store», – предупредили клиентов в официальном сообществе банка во «ВКонтакте».

Тем, кто пользуется приложениями или хочет их скачать, посоветовали сохранять спокойствие: уже скачанные программы продолжат работать в штатном режиме. У пользователей сохранится возможность переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. При этом все то же самое они смогут делать в личном кабинете на сайте банка.

«Второе – не скачивать приложения из неофициальных источников, это может быть опасно», – заключили в пресс-службе Тинькофф.

Некоторые пользователи встревожились, другие отнеслись с случившемуся с иронией. Один из комментаторов напомнил, что некоторое время назад представитель банка на вопрос о том, исчезнут ли приложения бренда из App Store утверждал о том, что этого не случится.

Следует отметить, что Тинькофф – не единственный банк, которому магазин приложений объявил бойкот. В список также вошли попавшие под недавние санкции банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье» и другие. Также недоступно для скачивания мобильное приложение «СДМ банка» и Металлоинвестбанка, пишет ТАСС. При этом в магазине Google Play мобильные приложения указанных банков доступны, убедилась Gazeta.spb.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что после введения 10 пакета под санкциями Европейского союза (ЕС) оказалось 205 компаний из Российской Федерации.