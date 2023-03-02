Легкий стресс – помогает: Дерипаска предложил сократить число чиновников

После введения 10 пакета под санкциями Европейского союза (ЕС) оказалось 205 компаний из Российской Федерации, а также 1473 физических лица. Смягчить негативное влияние санкций поможет сокращение числа чиновников, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Легкий стресс – он всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз. […] Это же серьезная обуза для экономики», – высказался он на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, такая мера придаст российским чиновникам и служащим силовых ведомств мотивацию, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо, антироссийские санкции Европейского союза провалились.

олег дерипаска санкции чиновники


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Сосновом бору водитель на Hyundai сбил коляску с двухлетним ребенком
Беларусь «по-соседски» покупает порт «Бронка» в Петербурге
Режиссер сериала «Король и шут» рассказал об особенностях проекта
Стало известно, почему самолет с петербургскими туристами сел в Венгрии, а ...
Лучшее — детям: эксперты посчитали стоимость занятий по ЕГЭ в Петербурге
В Петербурге назвали кандидатов в почетные граждане
Хорошего понемножку: эксперт предсказала рост смертности от ожирения
Профсоюз: Минтранс не сможет не дать водителям работать больше 12 часов