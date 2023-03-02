Легкий стресс – помогает: Дерипаска предложил сократить число чиновников

После введения 10 пакета под санкциями Европейского союза (ЕС) оказалось 205 компаний из Российской Федерации, а также 1473 физических лица. Смягчить негативное влияние санкций поможет сокращение числа чиновников, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Легкий стресс – он всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз. […] Это же серьезная обуза для экономики», – высказался он на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, такая мера придаст российским чиновникам и служащим силовых ведомств мотивацию, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо, антироссийские санкции Европейского союза провалились.