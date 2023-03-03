Смоленские туроператоры презентовали небанальные программы для путешественников из Петербурга

В первый день весны в Северной столице была проведена значимая для туристической отрасли деловая встреча членов Туристического кластера Санкт-Петербурга и СЗФО с представителями АНО «Центр развития туризма Смоленской области». Организатор мероприятия — Туристический кластер Санкт-Петербурга и СЗФО под руководством Генерального директора Лилии Сорокиной.

Встреча стала частью широкой программы, которая включала в себя посещение делегацией из Смоленской области культурных и промышленных объектов Санкт-Петербурга: киностудии «Ленфильм», Музея Фаберже, Императорского фарфорового завода, Музея железных дорог России, Технопарка и Центра кластерного развития.

Круглый стол «Турбизнес Смоленск-Санкт-Петербург. Новые турпродукты. Создаем вместе» прошел на площадке «Технопарка». Представители туристического рынка обсуждали перспективы сотрудничества Петербурга и Смоленской области. В частности, представитель АСИ Светлана Галлер предложила внести проект по увеличению объемов транспортных туристических перевозок Санкт-Петербург-Смоленск-Санкт-Петербург за счет добавления «прицепного» дополнительного туристического вагона к поездам РЖД, следующим по данному маршруту. За последний год около 20 тыс. туристов из Северной столицы побывали в Смоленской области и посетили местные достопримечательности. Петербуржцы, не бывавшие в Смоленске, смогли в «Технопарке» на круглом столе в рамках презентаций турагентств из Смоленска ознакомиться основными достопримечательностями и туристическими программами региона.

Так, обязательной для посещения эксперты отрасли назвали Смоленскую крепость и Свято-Успенский кафедральный собор, который является одним из старейших в России. Кроме этого, в городе сохранилось множество памятников, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Отметим, что со Смоленском также связаны биографии Юрия Гагарина, Михаила Глинки, Александра Грибоедова и Александра Твардовского – в окрестностях города можно найти их фамильные усадьбы или дома-музеи.

Помимо весомой исторической составляющей, Смоленск может предложить и активный отдых на природе. К примеру, путешественники смогут посетить национальный парк «Смоленское поозерье», который оборудован эко-тропами, а опытные лесничие помогут организовать фотоохоту за обитающими здесь зубрами и медведями. Также на территории национального парка работают глемпинги.

Генеральный директор бюро путешествий «Апельсин» Аксинья Кошевая особое внимание уделила развитию гастрономического туризма. К примеру, в Вязьме путешественники смогут познакомиться с древними традициями выпечки пряников и даже попробовать их сделать своими руками. Кроме того, в Смоленской области для гурманов рестораны начали внедрять блюда по старинным рецептам и устраивать show cooking, когда процесс приготовления еды проходит на глазах посетителей.

Руководитель сектора развития туризма АНО «Центр развития туризма Смоленской области» Юлия Курчакова подчеркивает, что гастрономический туризм становится одним из основных направлений для путешественников в регионе.

«Гастрономический туризм в этом году – это основное направление для развития. Мы собрали аутентичные рецепты Смоленщины, хотя еще несколько лет назад о нашей гастрономии почти никто не знал. Проведена большая работа по возрождению старинных рецептов, которые наши заведения общественного питания сейчас активно внедряют в меню. Поэтому туристы, приезжая к нам в регион, могут попробовать необычные и национальные блюда, а также привезти домой гастрономические сувениры», — сообщила Юлия Курчакова.

Кроме этого, привлекательным для путешественников в Смоленской области может стать и промышленный туризм. Уже организованы экскурсии на завод «Русский лен». Это первое открытое в России за последние 30 лет предприятие по обработке материалов для натуральных тканей. Кстати, летом завод может не только познакомить гостей с основами создания льняных тканей, но и показать работу по сбору льна в полях. Познакомиться на Смоленщине можно и с производством алмазов на заводе «Кристалл». Особый интерес семейных групп с детьми-школьниками может вызвать Смоленский полиграфкомбинат, где выпускаются книги. Петербург в свою очередь предложил развивать бизнес-сотрудничество со стартапами Смоленской области на базе «Технопарка».

Петербургские туроператоры не упустили возможности напомнить коллегам, что Северная столица может предложить жителям Смоленской области необычные вариации давно знакомых маршрутов. К примеру, посещение культурной столицы можно совместить с коротким туром в Карелию, Новгородскую или Псковскую области. Для городского отдыха генеральный директор туристической компании «Экстра-ЛТД» Любовь Смирнова посоветовала изучить разнообразие музеев, ведь Петербург может предложить не только классические Эрмитаж и Русский музей, но и другие необычные культурные институции, которые будут интересны гостям города.

Региональный представитель компании «РЖД-Тур» Дмитрий Батеньков, к примеру, анонсировал развитие сегмента экскурсий на поездах в Гатчину, Павловск и Ораниенбаум. Путешественники смогут с комфортом доехать до нужной локации в отдельном вагоне «Ласточки», в процессе путешествия прослушать экскурсию, подготовленную специалистами РЖД, а уже по прибытии – увидеть достопримечательности вживую.

В завершении круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве между площадкой «Технопарк» и АНО «Центр развития туризма Смоленской области».