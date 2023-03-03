Хранитель с лапками: скончался выборгский кот Филимон

Кошки на протяжении истории считались магическими животными и нередко становятся своего рода хранителями различных замков и музеев. К сожалению, один из таких «стражей», известный в России кот Филимон, стороживший Выборгский замок, скончался, не дожив до своего 20-летнего юбилея.

«Ему удалось создать вокруг себя настоящее пространство любви. Со своей миссией – очеловечиванием людей – он справлялся отлично. И путь свой прошел достойно. Сэр Филимон Великолепный – в наших сердцах и в нашей памяти», – цитирует «Табло СМИ» слова, сказанные сотрудниками Выборгского замка.

Следует отметить, что за годы своей жизни Филимон стал полноценным сотрудником музее или, если точнее «старшим мяучным сотрудником». С ним работали профессиональные журналисты, а он сам стал символом замка.

К сожалению, у кота диагностировали рак в неоперабельной стадии. На этом фоне помочь ему было нельзя, и Выборгский замок утратил свой главный символ.