Все ради удобства: Совфед предложил оплачивать ЖКХ через приложение

С целью повышения удобства оплаты жилищно-коммунальных услуг заместитель главы Совета Федерации по региональной политике Дмитрий Кузьмин предложил создать соответствующее мобильное приложение.

«Гражданам должно быть удобно производить оплату в режиме онлайн. Для этого необходимо разработать мобильное приложение, которое наряду с возможностью решения любых вопросов в сфере ЖКХ будет иметь различный сервисный функционал – будь то доставки воды, уборка квартир, страхование», – высказался он.

В рамках заседания секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» также поднимался вопрос создания единого платежного документа на всей территории России.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что с 1 марта, меняется правила предоставления целого ряда коммунальных услуг. В частности, это касается порядка перерасчета за ЖКУ.