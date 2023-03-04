Ковид уделал Петербург, но не всухую

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 3 марта. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1334 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 140 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1208 человек. Умерли от заболевания девять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 881 818 случаев заражения коронавирусной инфекцией.