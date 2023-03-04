«Звучит как гинекологическая патология»: Собчак высмеяла Охлобыстина

В конце февраля Иван Охлобыстин принял участие в школьном уроке «Разговоры о важном». Артист порассуждал о предназначении женщин, сравнив их с грибницей. Конечно, такие слова встрепенули общественность и не в лучшем смысле этого слова.

«Женщины все время обновляются, это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Он — на короткие дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А у женщины — нет. Она, как грибница, вокруг себя распространяет жизнь», — сказал Охлобыстин, объясняя разницу между мужчинами и женщинами.

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