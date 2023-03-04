Так и хлещет: почему может идти кровотечение из носа?

Каждый хоть раз в своей жизни сталкивался с течением крови из носа. В основном, ничего страшного в этом нет, но иногда все-таки стоит бить тревогу. Об этом сообщает проект минздрава «Так здорово».
🩸 Причины кровотечения
• Повышенное давление. Может наблюдаться при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поражении сосудов головного мозга и др. Из-за давления могут порваться тонкие кровеносные сосуды, которых много в носу.
• Механические повреждения. Даже лёгкое воздействие на нос может повредить хрупкие капилляры в носу.
• Простуда. Во время болезни сосуды расширяются. И из-за этого они могут лопнуть.
• Сухой воздух. Кровь может пойти из-за пересыханиях слизистой оболочки носа. Особенно актуальна эта проблема зимой, когда батареи и обогреватели сильно сушат воздух.
• Повышенная температура тела. Проблемой могут стать перегрев на солнце и лихорадка при инфекциях.
• Изменение гормонального фона. С этим могут столкнуться женщины во время беременности или менопаузы, подростки при половом созревании.
Что же делать при кровотечении, спросите вы? Ни в коем случае не запрокидывайте голову назад, лучше сесть прямо, наклонив голову вперед. Помимо этого, зажмите крылья носа на 10-15 минут и дышите ртом. Не будет лишним приложить к носу что-то прохладное.
Если через 15–20 минут кровь продолжает идти, вызовите скорую. Помните, что частое кровотечение — повод обратиться к врачу.