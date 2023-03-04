Полиция подключилась к ДТП на КАДе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на КАДе, в котором пострадал водитель грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, 4 марта водитель грузового автомобиля «Газон Некст» при перестроении не уступил дорогу «Сузуки Сифт», движущемуся в попутном направлении. Как итог, «Сузуки» опрокинулась, а грузовик наехал на силовое ограждение справа. После водитель выпал из кабины на землю под КАДом в районе Пулковского шоссе.

В результате ДТП в тяжёлом состоянии водитель грузового автомобиля госпитализирован. Водитель «Сузуки» не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

общество


 

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Полиция подключилась к ДТП на КАДе
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