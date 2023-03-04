Яблочные воры не дремлют: в Петербурге поймали айфоновора

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 28 февраля 2023 года в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что около 21:00 в помещении аптеки на Варшавской улице знакомый мужчина, применив физическую силу, похитил у нее мобильный телефон «Айфон-8». Его стоимость женщина оценивает в 25 000 рублей. Вор с места происшествия скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело, а уже 3 марта смогла отыскать воришку. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

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