WhatsApp — всё?

Недавно в интернете распространилась информация о блокировке WhatsApp с 1 марта и что якобы под раздачу попадают главным образом жители России и бывшего СНГ. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, так ли это.

С 1 марта 2023 вступил в силу закон об использовании иностранных мессенджеров. Роскомнадзор назвал девять, в числе которых WhatsApp, Telegram и Viber. Однакл если читать внимательно и не разводить панику, то можно увидеть, что ограничения коснутся госпредприятий и банков. Именно их сотрудникам будет запрещено подключаться к иностранным мессенджерам для осуществления рабочих процессов.

Обычные пользователи спокойно продолжат пользоваться WhatsApp.

общество


 

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