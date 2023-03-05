Музей истории Голландской церкви появится в Петербурге

Сейчас первый этаж отдела литературы по искусству и музыке «НевскийART» Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского временно не работает в связи с ремонтом. Об этом рассказала заведующая отделом Ольга Довгарь.

Как она пояснила, помещение не соответствует современным требованиям, как минимум, в нем нельзя проводить мероприятия или же показывать фильмы. Около двух лет назад появился проект реновации библиотечного отдела. После того, как ремонт будет завершен, проект планируют реализовать. Так, на первом этаже откроется музей, посвященный истории Голландской реформатской церкви. Она находилась в здании в XIX веке, пишет «Петербургский дневник».

Предполагается, что новое пространство будет доступно для посетителей уже в 2024 году.