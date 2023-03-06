ЛДПР призвала волонтеров страны объединиться в движение «Плечом к плечу»

К руководству партии обратились женщины из движения «Шьем для наших». Результатом стало решение ЛДПР объединить и поддержать по всей России волонтеров, готовых стать настоящими тружениками тыла.

Напомним, само движение «Шьем для наших» началось с интернет-групп и чатов рукодельниц, которые объединили усилия для обеспечения бойцов СВО необходимой одеждой: от белья до маскхалатов и балаклав. Сегодня движение объединяет женщин в 150 городах страны. Поэтому в ЛДПР уверены, что «Плечом к плечу» станет движением, в котором не будет бюрократии или партсобраний.

Лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий поделился с корреспондентом ГазетыСПб.ру опытом поддержки волонтеров:

«Мы, партия ЛДПР, помогаем тем, кто работает для фронта. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. Если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли».

Лидер ЛДПР добавил, что призывает все партии сделать то же самое.

«Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу»», — сказал Леонид Слуцкий.

Сегодня подключиться к помощи бойцам СВО могут волонтеры без опыта. Можно не только шить, но и собирать гуманитарную помощь, лить свечи, плести маскировочные сети. Так, в приграничном Белгороде волонтеры заготавливают дрова для фронтовых буржуек и бревна для блиндажей.

«По моим мастер-классам женщины абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте. Это так же просто, как сварить борщ. Подчеркну — мы помогаем солдатам адресно. Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом», — рассказала автор телеграм-канала «Шьем для наших» Елена Патыкова.

Руководитель движения «Шьем Победу Питер» Елена Лимонова согласна: «Сейчас в Сети уже есть типовые выкройки, дело поставили на поток, сбор средств на расходники также проводим в чате. А был момент, когда долго искали ткань для маскировочных костюмов. Там особые требования – не должно быть видно в тепловизоре. Нашли, но мало. Все сшитые комплекты ушли на передовую».